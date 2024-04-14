Психолог Ведмицкая: мужчины воспринимают любую мнимую измену как угрозу

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что характер ревности у мужчин и женщин отличается. Например, мужчины воспринимают любую женскую измену (мнимую или реальную) как угрозу, в то время как интенсивность ревности у женщины будет варьироваться в зависимости от степени угрозы отношениям.