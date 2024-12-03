КАМАЗ-54902 теперь серийный – надежная альтернатива «китайцам»

Российские грузовики выпускаются сейчас на нескольких заводах. Из массовых гигантов мы потеряли только ЗиЛ, остальные же бренды, вроде ГАЗ и КАМАЗ, до сих пор «на плаву» и выпускает надежную и доступную технику.
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