Делегации государств-участников СНГ возложили венки к Вечному огню в Душанбе

В среду в Таджикистане также пройдет заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при СМО СНГ.
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