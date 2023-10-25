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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Китайские власти назвали проверки на заводах Foxconn «обычной активностью регуляторов»

Китайские власти назвали проверки на заводах Foxconn «обычной активностью регуляторов»

Несколько дней назад профильные СМИ распространили новость о начатых в отношении китайских подразделений тайваньской компании Foxconn проверках в части соблюдения налогового режима и законодательства КНР в сфере землепользования.

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