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Орловское УФССП приглашает орловцев на работу

Орловское УФССП приглашает орловцев на работу

Управление федеральной службы судебных приставов по Орловской области объявило приём на службу. В ведомство требуются: судебные приставы-исполнители, младшие судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и дознаватели.

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