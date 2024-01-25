Орловское УФССП приглашает орловцев на работу

Управление федеральной службы судебных приставов по Орловской области объявило приём на службу. В ведомство требуются: судебные приставы-исполнители, младшие судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и дознаватели.
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