В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

Реализация проекта не повлечет за собой бюджетных расходов, утверждают в МВД МВД России предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в рамках уголовного дела в течение 10 дней до решения суда.
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