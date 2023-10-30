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Закон, порядок, государство

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  • Ингерман Ланская
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит в Пекине с докладом на Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит в Пекине с докладом на Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности

Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности» .

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