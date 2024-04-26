Сносу нет! 10 пользователей сети показали старинные вещи, которыми пользуются до сих пор

10 фото: от стиральной машинки из 1930-х до раритетного автомобиля с деревянной отделкой. Порой старинные вещи с годами ни чуть не теряют своей привлекательности и полезности, поэтому менять их никто не торопится.
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