Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Сносу нет! 10 пользователей сети показали старинные вещи, которыми пользуются до сих пор

Сносу нет! 10 пользователей сети показали старинные вещи, которыми пользуются до сих пор

10 фото: от стиральной машинки из 1930-х до раритетного автомобиля с деревянной отделкой. Порой старинные вещи с годами ни чуть не теряют своей привлекательности и полезности, поэтому менять их никто не торопится.

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