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МОСИНФОРМ

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Детальные снимки уникальной находки из усадьбы Останкино показали в «Мосфото»

Детальные снимки уникальной находки из усадьбы Останкино показали в «Мосфото»

В городском медиабанке «Мосфото» появились снимки рукописей конца XVIII века, найденных во время реставрации дворца-театра в центральной части усадьбы Останкино.

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