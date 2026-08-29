Детальные снимки уникальной находки из усадьбы Останкино показали в «Мосфото»

В городском медиабанке «Мосфото» появились снимки рукописей конца XVIII века, найденных во время реставрации дворца-театра в центральной части усадьбы Останкино.
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