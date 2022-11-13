РИА Новости: "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС РФ

Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных.
Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных.
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