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РИА Новости: "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС РФ

РИА Новости: "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС РФ

Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных.

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