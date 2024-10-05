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12 продуктов, которые вызывают вздутие и дискомфорт в животе

12 продуктов, которые вызывают вздутие и дискомфорт в животе

Причины вздутия живота могут быть разными. Если вы постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, то стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом, поскольку возникнуть она может вследствие панкреатита, дисбактериоза и даже невроза.

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