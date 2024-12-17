В дептрансе Омска закупают оборудование для организации реверсивного движения на мосту у Телецентра. В мэрии сообщили, что соответствующий проект уже утвержден.
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В дептрансе Омска закупают оборудование для организации реверсивного движения на мосту у Телецентра. В мэрии сообщили, что соответствующий проект уже утвержден.