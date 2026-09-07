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Глушенков отказался от нового контракта с «Зенитом» и уехал на рыбалку: «На этих условиях подписывать не будет»

Глушенков отказался от нового контракта с «Зенитом» и уехал на рыбалку: «На этих условиях подписывать не будет»

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что атакующий футболист «Зенита» Максим Глушенков отказался от продления контракта с петербургским клубом на тех условиях, по поводу которых уже была достигнута договоренность.

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