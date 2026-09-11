Новая навигация вместо GPS, которая мощнее и устойчивее к помехам: TrustPoint заказала 40 спутников для создания альтернативы GPS

В США создают новую спутниковую навигационную систему Американская TrustPoint переходит от испытаний альтернативной спутниковой навигации к созданию полноценной орбитальной группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым