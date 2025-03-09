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ВСУ начали массово сдаваться в плен под Суджей: украинцы отдают нашей армии новейшую западную технику ради сохранения жизней

ВСУ начали массово сдаваться в плен под Суджей: украинцы отдают нашей армии новейшую западную технику ради сохранения жизней

БлокнотРУ Одна из крупнейших катастроф ВСУ происходит прямо сейчас под Суджей. Враг попытался сбежать из котла, но его артиллерией и ракетами накрыли свои же части, базирующиеся в Сумской области.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
И правильно делают, что сдаются в плен. Пусть поворачивают свое оружие против бандэровской хунты и освобождают Украину от них, поскольку бандэровцы  не украинцы и не славяне... . Это инородцы...
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5 час.
Ирина Мва
это жиды прорвавшиеся к власти😡
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5 час.
Александр Макеев
Если ВСУ будут знать, что их в плен не берут, они станут упираться до последнего патрона! И постараются своей последней гранатой подорвать себя и наших бойцов! А в плену у них есть большой шанс на выживание. Ведь Россия до сих пор не отменила антироссийский мораторий на смертную казнь за любые преступления! Поэтому приговор и исполнение приговора на смертную казнь вершат наши бойцы на месте.
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2 час.
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