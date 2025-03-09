И правильно делают, что сдаются в плен. Пусть поворачивают свое оружие против бандэровской хунты и освобождают Украину от них, поскольку бандэровцы не украинцы и не славяне... . Это инородцы...

Александр Макеев

Если ВСУ будут знать, что их в плен не берут, они станут упираться до последнего патрона! И постараются своей последней гранатой подорвать себя и наших бойцов! А в плену у них есть большой шанс на выживание. Ведь Россия до сих пор не отменила антироссийский мораторий на смертную казнь за любые преступления! Поэтому приговор и исполнение приговора на смертную казнь вершат наши бойцы на месте.