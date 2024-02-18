Протестующие на границе поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ

Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS На украинско-польской границе участники протестов не пропустили грузовик, который вез автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
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