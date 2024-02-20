Маньяк, шизофреник, изменник: почему Бьянка притягивает к себе неадекватных мужчин

Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Что за мужчина напал на артистку и чем ей угрожал? Как королеве R& B удалось вырваться из рук злоумышленника? И правда, что знаменитость не раз подвергалась преследованию и насилию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».