Маньяк, шизофреник, изменник: почему Бьянка притягивает к себе неадекватных мужчин

Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Что за мужчина напал на артистку и чем ей угрожал? Как королеве R& B удалось вырваться из рук злоумышленника? И правда, что знаменитость не раз подвергалась преследованию и насилию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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