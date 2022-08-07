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Дворкович после победы на выборах главы ФИДЕ: «Хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период»

Россиянин Аркадий Дворкович высказался о своей победе на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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