Ведущая Алла Довлатова рассказала, что ее сын уехал из Москвы

Сын ведущей, актрисы Аллы Довлатовой переехал на малую родину своей матери. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Актриса Наталья Б...
- Политолог Дудаков...
- "Рособоронэкспорт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым