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Мошенники замаскировали более 20 сайтов под благотворительные фонды

Мошенники замаскировали более 20 сайтов под благотворительные фонды

F.A.C.C.T. обнаружил 21 сайт, замаскированный под благотворительные фонды Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили 21 сайт, замаскированый под благотворительные фонды, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

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