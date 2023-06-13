Боррель осудил решение Баку установить КПП в Лачинском коридоре

Одностороннее решение Азербайджана установить КПП в Лачинском коридоре противоречит усилиям по нормализации отношений с Арменией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 13 июня в ходе обсуждения ситуации с блокадой Нагорного Карабаха в Европарламенте.
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