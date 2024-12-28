Колесов рассказал о погоде в Петербурге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь температура может опуститься до -2 градусов, а Санкт-Петербург накроет снегопад. Утром в последний рабочий день 2024 года температура воздуха в Петербурге перешла через нулевую отметку и на некоторое время закрепилась в слабо отрицательных значениях.