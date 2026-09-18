Мошенники придумали новую уловку для россиян на популярном портале по поиску работы

Не следует сообщать посторонним пароли, коды из СМС и push-уведомлений, реквизиты банковских карт и данные документов Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая сообщения от имени служб занятости и портала "Работа России".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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