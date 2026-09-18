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Мошенники придумали новую уловку для россиян на популярном портале по поиску работы

Мошенники придумали новую уловку для россиян на популярном портале по поиску работы

Не следует сообщать посторонним пароли, коды из СМС и push-уведомлений, реквизиты банковских карт и данные документов Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая сообщения от имени служб занятости и портала "Работа России".

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