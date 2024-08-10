Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Ваши бы слова да Богу в уши.Украинские диверс...
  • StarPer
    Опять бла-бла.Москва пообещала ...
  • Людмила Боченкова
    вроде после  последнего прорыва!границу охраняют Ахмат! они не позволят нечести  прорваться!!!!!!Украинские диверс...

В диких условиях. Зачем россиянки бросают вызов природе, штурмуют вершины и преодолевают тысячи километров пешком?

В диких условиях. Зачем россиянки бросают вызов природе, штурмуют вершины и преодолевают тысячи километров пешком?

Пенка и спальный мешок — вместо кровати с ортопедическим матрасом, гречка с тушенкой, приготовленные на костре, — вместо шведского стола, ледяная вода горного озера — вместо теплого джакузи, рюкзак и треккинговые ботинки — вместо чемодана с модными нарядами и шлепанцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх