В диких условиях. Зачем россиянки бросают вызов природе, штурмуют вершины и преодолевают тысячи километров пешком?

Пенка и спальный мешок — вместо кровати с ортопедическим матрасом, гречка с тушенкой, приготовленные на костре, — вместо шведского стола, ледяная вода горного озера — вместо теплого джакузи, рюкзак и треккинговые ботинки — вместо чемодана с модными нарядами и шлепанцев.
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