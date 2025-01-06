Обозлившаяся Бородина раскрыла реальный заработок Сердюкова — все равно мало

Телеведущая ответила на нападки хейтеров. Ксения Бородина и Николай Сердюков соцсетиКсения Бородина устала терпеть нападки недоброжелателей, называющих Телеведущая не стала отрицать, что ее финансовое положение лучше, чем у возлюбленного, но подчеркнула, что и он не сидит без дела и многое может себе позволить.