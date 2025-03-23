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Neurology: дневная сонливость может удвоить риск слабоумия у пожилых женщин

Neurology: дневная сонливость может удвоить риск слабоумия у пожилых женщин

Для женщин в возрасте 80 лет усиление сонливости в течение дня в течение пятилетнего периода связано с удвоением риска развития деменции в течение этого времени, согласно исследованию, опубликованному в издании Neurology ®, медицинского журнала Американской академии неврологии.

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