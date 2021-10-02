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О главных странностях «дела Раковой»

О главных странностях «дела Раковой»

Очередная миловидная блондинка, как две капли воды похожая на известную пассию бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, 38-летняя Марина Ракова, стала в России героиней недели.

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