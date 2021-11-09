Мы опять перестали быть убедительными

Медвежий уголПолитикаМы опять перестали быть убедительными И не в байрактарах дело. Байрактар - штука серьезная, но есть в ней и нюансы. Бороться с ней можно.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOrlov AlexanderНетOrlov AlexanderНет, все гораздо сложнее, чем пишет автор, но это очень длинный разговор !!Алексей СафроновОднозначно - Да, перестали быть убедительными. Но, скорее всего, этому есть серьёзные причины, о которых скоро мы узнаем. Ведь, многоходовки Путина пока никому не удалось угадать.Александр СивакАвтор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в областиАлександр СивакАвтор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в областиАлександр СивакАвтор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в областиАлександр СивакАвтор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в областиАлександр СивакСтранно, почему то сразу два и незаконченных коммента ушло??? Ну, ничего. Смысл и так ясен.карюкалов вячеславВся соль в этом.Всё остальное-бла,бла,бла,как говорит"маргинальная"Гретта Тумберг.Комментировать
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