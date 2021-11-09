Медвежий угол

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Мы опять перестали быть убедительными

Мы опять перестали быть убедительными

И не в байрактарах дело. Байрактар - штука серьезная, но есть в ней и нюансы. Бороться с ней можно.

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Orlov Alexander
Нет
Orlov Alexander
Нет, все гораздо сложнее, чем пишет автор, но это очень длинный разговор !!
Алексей Сафронов
Однозначно - Да, перестали быть убедительными. Но, скорее всего, этому есть серьёзные причины, о которых скоро мы узнаем. Ведь, многоходовки Путина пока никому не удалось угадать.
Александр Сивак
Автор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в области
Александр Сивак
Автор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в области
Александр Сивак
Автор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в области
Александр Сивак
Автор конечно провокатор. А еще, он рассуждает, об очень сложных материях. Но, с позиции человека, не образованного и работающего в сфере неквалифицированного физического труда. У нас теперь каждый дворник и слесарь-сантехник, войдя в интернет, знает, не только, как эффективно управлять, огромным, многонациональным, государством, в окружении врагов. Но, и как решать вопросы на международной арене и в области
Александр Сивак
Странно, почему то сразу два и незаконченных коммента ушло??? Ну, ничего. Смысл и так ясен.
карюкалов вячеслав
Вся соль в этом.Всё остальное-бла,бла,бла,как говорит"маргинальная"Гретта Тумберг.

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