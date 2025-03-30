Оружие Армагеддона: секреты и опасности комплекса HAARP Ирина ВальковаКомплекс HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) давно стал предметом множества теорий, обсуждений и споров среди ученых, политиков и даже конспирологов.
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