Петербуржцы стали чаще использовать самокаты для поездок до метро

Они перестают быть для горожан развлечением По статистике аналитиков сервиса Яндекс Go, 83% жителей Петербурга используют самокаты для того, чтобы быстрее добраться до места назначения, а не ради развлечения.
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