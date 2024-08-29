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Петербургский дневник

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Петербуржцы стали чаще использовать самокаты для поездок до метро

Петербуржцы стали чаще использовать самокаты для поездок до метро

Они перестают быть для горожан развлечением По статистике аналитиков сервиса Яндекс Go, 83% жителей Петербурга используют самокаты для того, чтобы быстрее добраться до места назначения, а не ради развлечения.

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