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Суть Событий

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Алла Пугачева: "Я упала и четыре месяца была обездвижена"

Алла Пугачева: "Я упала и четыре месяца была обездвижена"

Алла Пугачева рассказала, что перенесла серьезную травму - она упала и сломала тазобедренный сустав. По ее словам, она несколько месяцев была прикована к постели и переживала, что не сможет больше ходить.

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