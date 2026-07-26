Алла Пугачева: "Я упала и четыре месяца была обездвижена"

Алла Пугачева рассказала, что перенесла серьезную травму - она упала и сломала тазобедренный сустав. По ее словам, она несколько месяцев была прикована к постели и переживала, что не сможет больше ходить.
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