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Царьград

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Жесточайший ответ за Москву. Белоусов ждать не стал. Лондон завыл: Эшелоны скорых, оцепление. "Искандеры" похоронили очень важных "шишек"

Жесточайший ответ за Москву. Белоусов ждать не стал. Лондон завыл: Эшелоны скорых, оцепление. "Искандеры" похоронили очень важных "шишек"

Минувшей ночью враг запустил более 100 БПЛА по России. Пресечена очередная террористическая попытка атаковать Москву.

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