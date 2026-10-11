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Новости Липецка

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В Липецке из-за атаки на дата-центр сбоят сервисы «Яндекса»

В Липецке из-за атаки на дата-центр сбоят сервисы «Яндекса»

Ночью 11 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, что привело к сбоям в работе приложений «Яндекс Go», «Яндекс Карты» и «Яндекс Еда» в Липецке и области.

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