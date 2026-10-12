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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Федоров: «Кузнецову закрыт доступ в раздевалку «Трактора». Он сидел на трибуне нетрезвый, потом пошел туда. Охрана пропустила, потому что он легенда города»

Бывший тренер клубов МХЛ и ведущий шоу «Это хоккей, брат!» Дмитрий Федоров сообщил, что форварду Евгению Кузнецову закрыли доступ в раздевалку «Трактора».

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