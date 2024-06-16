Бандеровцы в Польше. США решили уничтожить историческую память в Европе

В последнее время мир перевернулся с ног на голову. Ценности диаметрально изменились, то, что еще вчера означало одно, сегодня обозначает совсем другое, история переписывается заново — во многих сферах жизни для простого поляка произошли непонятные ему изменения.
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