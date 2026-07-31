Краснов объяснил, как избежать ядерной войны

Япония снимает табу с обсуждения ядерного оружия, Саудовская Аравия получает пакистанский "ядерный зонтик", а европейские державы все громче выступают на эту тему — фундамент нераспространения рушится на глазах.
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