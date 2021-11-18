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Палестинская администрация может отменить стипендию террористам

Палестинская администрация может отменить стипендию террористам

Палестинская автономия, по всей вероятности, отменит политику выплат денежных пособий содержащимся в израильских тюрьмах террористам и членам их семей, сообщил министр регионального сотрудничества Исави Фрей, 17 ноября сообщает The Jerusalem Post.

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