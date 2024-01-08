В нескольких регионах страны из магазинов исчезла курятина

Жители рядя российских регионов с удивлением обнаружили, что с полок магазинов исчезла курятина. Сразу поползли слухи, что спекулянты от бизнеса затеяли очередную «спецоперацию», как это было с куриными яйцами, чтобы резко поднять цены, пишет Pensnews.