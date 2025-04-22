Неназванная МФО и дочка Т-банка стали новыми лидерами рынка микрозаймов

Дочерняя микрофинансовая организация (МФО) Т-банка «Т-финанс» впервые оказалась на первой строчке рэнкинга по выдачам микрокредитов в 2024 году, следует из «Обзора МФО» рейтингового агентства «Эксперт РА» (составляет рэнкинг на основе данных МФО, которые согласны в нем участвовать).