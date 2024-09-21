В Ираке начали процедуру вывода иностранных войск из Багдада — офицер

Силы Глобальной коалиции инициировали особые процедуры по подготовке к выводу возглавляемой США Международной военной коалиции из столицы Ирака Багдада, 21 сентября сообщает Shafaq News со ссылкой на высокопоставленного иракского офицера.
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