В Новосибирске 42 территории отдают под комплексное развитие – новосибирцы взывают к Мишустину

Около 450 га земли в Новосибирске планируют отдать под комплексное развитие территорий. Тем временем, новосибирцы уверяют, что местные чиновники большую часть земель под частными домами внесли в зоны строительства многоквартирных домов без публичных слушаний и даже без выезда на местность.