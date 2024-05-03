МИД Киргизии призвал граждан временно не посещать Россию

Ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Таджикистана. Ведомства обосновывают свою позицию усилением контроля на российской границеМИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.
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