Сенсационное признание Вашингтона: во всем виновата Украина

Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание Киева его как-то завершать постепенно повышают уровень раздражения — как минимум за океаном Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Министр финансов Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News внезапно назвал Украину причиной ни много ни мало мирового энергетического кризиса.