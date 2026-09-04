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Сенсационное признание Вашингтона: во всем виновата Украина

Сенсационное признание Вашингтона: во всем виновата Украина

Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание Киева его как-то завершать постепенно повышают уровень раздражения — как минимум за океаном Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Министр финансов Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News внезапно назвал Украину причиной ни много ни мало мирового энергетического кризиса.

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