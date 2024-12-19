Астраханские лесхозы заготовили для новых лесов более тонны семян

Они уже прошли проверку Российского центра защиты леса и высажены в двух питомниках региона. В нынешнем году на землях лесного фонда Астраханской области собрано 600 кг семян джузгуна, 320 кг семян вяза и 150 кг семян ясеня.
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