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Астраханские лесхозы заготовили для новых лесов более тонны семян

Астраханские лесхозы заготовили для новых лесов более тонны семян

Они уже прошли проверку Российского центра защиты леса и высажены в двух питомниках региона. В нынешнем году на землях лесного фонда Астраханской области собрано 600 кг семян джузгуна, 320 кг семян вяза и 150 кг семян ясеня.

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