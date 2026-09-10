Новые пенсии: военным и силовикам проиндексируют выплаты с 1 октября: кого коснется повышение

Новые пенсии: военным и силовикам проиндексируют выплаты с 1 октября: кого коснется повышениеС 1 октября 2026 года вырастут оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств.
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