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Живая Кубань

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Новые пенсии: военным и силовикам проиндексируют выплаты с 1 октября: кого коснется повышение

Новые пенсии: военным и силовикам проиндексируют выплаты с 1 октября: кого коснется повышение

Новые пенсии: военным и силовикам проиндексируют выплаты с 1 октября: кого коснется повышениеС 1 октября 2026 года вырастут оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств.

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