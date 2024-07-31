Как подготовиться к беременности Вынашивание ребенка – серьезная нагрузка на организм, требующая предварительной подготовки, которая необходима обоим будущим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в равной мере обеспечивают плод генетическим материалом.
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