В IIHF назвали ошибкой отсутствие РФ в списке самых титулованных стран ЧМ

На инфографике указали только шведов, чехов и канадцев.фото: fhr.ru--> Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отсутствии информации о победах российской сборной на чемпионатах мира в инфографике в ходе трансляции на мировом первенстве в Чехии.
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