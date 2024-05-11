В IIHF назвали ошибкой отсутствие РФ в списке самых титулованных стран ЧМ

На инфографике указали только шведов, чехов и канадцев.фото: fhr.ru--> Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отсутствии информации о победах российской сборной на чемпионатах мира в инфографике в ходе трансляции на мировом первенстве в Чехии.