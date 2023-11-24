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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нюландер завершил серию из 17 игр с очками с начала сезона. Форвард «Торонто» остался без баллов в матче с «Чикаго»

«Торонто» проиграл «Чикаго» (3:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий канадского клуба Вильям Нюландер не отметился результативными действиями в этой игре, завершив серию из 17 матчей подряд с очками со старта сезона.

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