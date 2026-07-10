Спутники, флот и разведданные для НАТО: почему новые соглашения Реджепа Эрдогана называют угрозой для границ России

Решение Анкары передать Североатлантическому альянсу свои разведывательные спутники, запустить совместный военный проект в Черном море и открыть доступ к оборонным технологиям фактически меняет роль Турции в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии