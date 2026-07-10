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Спутники, флот и разведданные для НАТО: почему новые соглашения Реджепа Эрдогана называют угрозой для границ России

Спутники, флот и разведданные для НАТО: почему новые соглашения Реджепа Эрдогана называют угрозой для границ России

Решение Анкары передать Североатлантическому альянсу свои разведывательные спутники, запустить совместный военный проект в Черном море и открыть доступ к оборонным технологиям фактически меняет роль Турции в регионе.

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