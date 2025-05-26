Выпускников начали обманывать регистрацией на «портале сдачи ЕГЭ»

Накануне сдачи Единого государственного экзамена мошенники выдумали новую схему обмана выпускников. Они звонят школьникам, представляются сотрудниками Минпросвещения или представителями экзаменационных комиссий и требуют пройти срочную регистрацию на специальном «портале сдачи ЕГЭ».
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